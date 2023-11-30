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Детскую поликлинику во 2-м микрорайоне могут ремонтировать полтора-два года. Раньше Собянин говорил, что научились укладываться в год 30.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Поликлинику в корпусе 225А закрыли на капитальный ремонт с 27 ноября — сначала на неопределенный срок. Теперь срок завершение ремонта появился на ограждении поликлиники — это 2025 год. Дата и месяц не указаны, а значит, ремонт может продлиться хоть до конца 2025 года.

Когда стало известно о закрытии, в самой поликлинике не знали, сколько продлится ремонт. В департаменте здравоохранения на вопрос «Зеленоград.ру» ответили только, что «ремонтные работы в медицинских организациях проводятся максимально оперативно». При этом мэр Собянин говорил, что главная задача программы ремонта московских поликлиник — сделать быстро и качественно. «Каждый месяц реконструкции поликлиники дорого нам обходится, и городу, и жителям. Нужна скорость. Сегодня мы видим, что можем реконструировать поликлиники со скоростью от 9 до 12 месяцев».

Практика в Зеленограде показывает, что это не так. Ремонт детской поликлиники в 8-м микрорайоне занял полтора года. Взрослые во 2 и 14-м микрорайонах ремонтировали около 14 месяцев. Взрослую в 9-м микрорайоне — больше двух лет.

Закрывшаяся детская поликлиника (филиал №3 поликлиники №105) в корпусе 225А обслуживала детей и подростков, живущих во 2, 11, 12-м микрорайонах, а также часть домов 1 и 4-го микрорайонов. Теперь участковые педиатры принимают их в бывшей стоматологической поликлинике на Каштановой аллее дом 2 строение 8 (возле автобусной остановки «Поликлиника»). Там же работают кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений, прививочный, процедурный, забора венозной крови, ЭКГ, УЗИ, отоларингологов, офтальмолога, массажа, невролога, оформления больничных. Анализы берут в поликлинике в 3-м микрорайоне (корпус 348А), там же принимают хирург и работает физиотерапия. В поликлинике в 8-м микрорайоне (корпус 805) работают кабинеты иммунолога и психиатра.

На очереди — капремонт оставшихся зеленоградских поликлиник. Это детские в 3-м и 15-м микрорайонах и взрослые на Каштановой аллее и в 20-м микрорайоне.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 2
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