Типичный пример на фото, это возле корпуса 139. Как видите, дорожка вдоль дома очищена хорошо, а лестницы и пандус завалены снегом. Скоро этот снег притопчут и он станет скользким — отличная возможность упасть и поломаться.

Что случилось с дворником? Ослеп или внезапно устал? Один местный житель поговорил с ним о причине такой выборочной уборки — тот ответил, что ступеньки должен чистить уборщик подъезда.

Между тем, по правилам, лестницы должны очищать до твердого основания. Похоже, «Жилищнику» и управе стоит разобраться с зонами ответственности при уборке снега. Отправили запрос в префектуру, чтобы выяснить, нормально ли всё это и что с этим можно сделать.

Если вы тоже сталкивались с такой выборочной очисткой, пришлите, пожалуйста, примеры (желательно с фото): в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru