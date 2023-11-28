В новое трехэтажное здание на Панфиловском проспекте ищут арендаторов — здесь планируют фитнес, ресторан и что-то ещё 28.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Корпусе 1841 на съезде с эстакады планировали целиком отдать под фитнес-центр. По мнению департамента строительства, занятия спортом будут на всех трёх этажах. Но у инвестора, похоже, немного другие планы.

Под фитнес планируют отдать только второй этаж (две тысячи кв.м.), стало известно от риелтора, который сдает помещение за 1300 рублей за кв.м. в месяц. На третьем этаже, возможно, будет ресторан (один или несколько) — тем более, часть этажа занимает терраса. Что будет на первом этаже, пока неизвестно, не исключено, что какая-то торговля.

Возле здания своя парковка со шлагбаумом на 48 мест.

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Метки:
микрорайон 18, коммерческая недвижимость, фитнес
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