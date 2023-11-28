Корпусе 1841 на съезде с эстакады планировали целиком отдать под фитнес-центр. По мнению департамента строительства, занятия спортом будут на всех трёх этажах. Но у инвестора, похоже, немного другие планы.

Под фитнес планируют отдать только второй этаж (две тысячи кв.м.), стало известно от риелтора, который сдает помещение за 1300 рублей за кв.м. в месяц. На третьем этаже, возможно, будет ресторан (один или несколько) — тем более, часть этажа занимает терраса. Что будет на первом этаже, пока неизвестно, не исключено, что какая-то торговля.

Возле здания своя парковка со шлагбаумом на 48 мест.