О большой пробке на М11 (и, следовательно, о проблеме с движением автобусов e41) сообщил наш читатель в понедельник в 7:50 утра. «Я уже полчаса пытаюсь доехать до КПП на выезде с трассы — пишут, что из 21 пункта 12 с левой стороны закрыты». После ночной метели трассу М-11 замело, полос не видно, дорога очень сложная, сообщают автомобилисты. «Люди, которые сели в е41 примерно в 7:10 на „Океане“ только к восьми утра проехали КПП», сообщают в зеленоградском чате.