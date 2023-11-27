О большой пробке на М11 (и, следовательно, о проблеме с движением автобусов e41) сообщил наш читатель в понедельник в 7:50 утра. «Я уже полчаса пытаюсь доехать до КПП на выезде с трассы — пишут, что из 21 пункта 12 с левой стороны закрыты». После ночной метели трассу М-11 замело, полос не видно, дорога очень сложная, сообщают автомобилисты. «Люди, которые сели в е41 примерно в 7:10 на „Океане“ только к восьми утра проехали КПП», сообщают в зеленоградском чате.
Весь новый город утром в понедельник встал в пробках — скриншот ниже на 8 утра. «Водители автобусов, сжаливаясь, выпускают за 20 метров от остановки, потому что движения нет» , — пишет Илья.
«С электричками беда — одна уехала раньше, следующую вообще отменили, как дальше будут идти дела из-за непогоды неизвестно, но об этом сообщают по факту» , — написал один из пассажиров в чате района. «Утром, начиная с 6:00 до 6:30, несколько электричек не пошли, и нигде не сообщалось», пишут в чате про движение на МЦД.
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