Пользоваться ими просто: отсканируйте камерой смартфона QR-код и перейдите по ссылке — там вы увидите свою остановку и время, когда к ней подъедут автобусы (пример на фото). Это работает даже без установки приложения «Московский транспорт», где такая информация тоже есть.

Означает ли массовое появление этих QR-кодов, что от табло, которые показывают ту же информацию, будут отказываться, пока неизвестно.