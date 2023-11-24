Когда на моей автобусной остановке появится табло с расписанием автобусов? И как это можно ускорить
Пользоваться ими просто: отсканируйте камерой смартфона QR-код и перейдите по ссылке — там вы увидите свою остановку и время, когда к ней подъедут автобусы (пример на фото). Это работает даже без установки приложения «Московский транспорт», где такая информация тоже есть.
Означает ли массовое появление этих QR-кодов, что от табло, которые показывают ту же информацию, будут отказываться, пока неизвестно.
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