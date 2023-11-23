Авария произошла в среду, лило часа три, пока не приехал «Жилищник», рассказали владельцы машиномест. В итоге: в паркинге стоит вода, сломанные с начала ноября ворота открыты, на улице мороз.
В целом качество обслуживания паркинга оставляет желать лучшего, рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница Мария: деталей для ремонта ворот нет, камеры не доступны, системы пожаротушения ломаются.
Между тем город выставил на продажу ещё восемь машиномест в этом паркинге по цене от 650 тысяч рублей. Также шесть мест продают в соседнем доме
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