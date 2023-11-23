В целом качество обслуживания паркинга оставляет желать лучшего, рассказала «Зеленоград.ру» местная жительница Мария: деталей для ремонта ворот нет, камеры не доступны, системы пожаротушения ломаются.

Между тем город выставил на продажу ещё восемь машиномест в этом паркинге по цене от 650 тысяч рублей. Также шесть мест продают в соседнем доме