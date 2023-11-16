После удара по голове в 2000 году умерла 19-летняя девушка. Того, кто её ударил, нашли только через двадцать лет. 46-летний зеленоградец признал свою вину в давнем преступлении. Но суд прекратил уголовное дело, поскольку срок давности истёк.

По данным следствия, девушку в тяжелом состоянии привезли в больницу 5 марта 2000 года. Она успела рассказать врачам, что её ударил вазой «малоизвестный ей ухажер». Через три недели девушка умерла. За полгода следствие не смогло выйти на след убийцы, и дело было приостановлено. Спустя 23 года следственный комитет возобновил дело об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Обвинение предъявили Евгению Петрову, он с ним согласился. И ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, а также о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Преступление по части 4 статьи 111 УК относится к особо тяжким, срок давности составляет 15 лет.

Если бы преступление раскрыли раньше, а суд состоялся до марта 2015 года, Петров мог бы получить до 15 лет лишения свободы. Но теперь, по постановлению Зеленоградского районного суда, он освобожден от ответственности «по нереабилитирующему основанию». Это не означает, что подсудимый полностью оправдан. Теоретически в дальнейшем может быть возбуждено новое уголовное дело, если появятся какие-то новые обстоятельства. Согласие на прекращение уголовного дела в данном случае — это фактически признание себя виновным и готовность загладить эту вину. Впрочем, пока этого никто не требует. В решении суда фигурирует потерпевшая — вероятно, родственница погибшей 23 года назад девушки. Но в суд она не пришла и своего мнения по поводу прекращения уголовного дела не выразила. Гражданский иск о возмещении какого-либо ущерба к Петрову не заявлен.



Раскрытия давних преступлений не такая уж и редкость. К примеру, обвинение в убийстве, совершенном в Солнечногорске почти тридцать лет назад — в 1994 году, предъявили недавно 49-летнего мужчине. Житель Кабардино-Балкарии после совершенного преступления скрывался — уехал из Московской области и долго жил в горах, работая пастухом. Сколько именно он находился в розыске, неизвестно. Следственный комитет сообщает, что «долгие годы». У следствия имелись данные о его причастности к убийству. Это обнаруженные в жилье подозреваемого вещи убитого и показания свидетелей, которые видели его, выходящего из подъезда в день убийства «со следами крови на вещах».

В этом случае суд может приговорить преступника к реальному лишению свободы на долгие годы, потому что он уклонялся от следствия. И тогда, согласно статье 78 УК РФ, течение сроков давности приостанавливается. Уклонением от следствия считается попытка избежать задержания и привлечения к ответственности — намеренная смена места жительства в том числе. Если подозреваемый уклонялся от следствия, то течение сроков давности возобновляется с момента его задержания или явки с повинной.

Если раскрыто давнее преступление, наказуемое пожизненным лишением свободы или смертной казнью, то вопрос о применении сроков давности — исключительно на усмотрение суда. Но по ряду уголовных статей сроков давности нет. Это, в частности, преступления, связанные с терроризмом, насильственным захватом власти, вооруженным переворотом, применением оружия массового поражения.