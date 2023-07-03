Сейчас Евгений Петров продолжает работать в управлении, занимается текущими делами. «Какие могут быть комментарии? — сказал он в беседе с корреспондентом „Зеленоград.ру“. — Я на рабочем месте. Всё нормально». Официальной информации по этому делу от СК пока нет.

В случае особо тяжких преступлений, к которым относится убийство, срок давности составляет 15 лет. Получается, если подозреваемый не уклонялся от следствия, срок давности уже истёк.

С чем связано возвращение к этому делу, точно неизвестно. Однако два года назад Главному следственному управлению СК было поручено проанализировать все нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления по всей стране — относящиеся к компетенции комитета. В том числе те, по которым истек срок давности.