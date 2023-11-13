Официальную статистику ГИБДД изучил Василий Вишневский, автор канала «Градовод». По его подсчетам, с 2020 по 2022 год каждый октябрь на перекрестке было хотя бы одно ДТП с пострадавшими, а в нынешнем октябре ни одной такой аварии не было.

Между тем в конце октября ГИБДД сообщило о значительном росте (+62%) числа ДТП «напрямую связанных с движением на перекрестках». Причина, по мнению автоинспекции — отмена мигающего зеленого сигнала светофора.



«Попытка [ГИБДД] притянуть за уши механические ДТП в результате того, что водители не соблюдают дистанцию и этим аргументировать недостатки нового режима работы светофоров — ну такое себе. На уровне кухонных дискуссий. Поэтому если что-то и отменять надо по итогам октября, так это мнение ГИБДД», пишет Вишневский.



Его позицию поддержал другой эксперт, Аркадий Гершман: «Возникает вопрос к компетенции ГИБДД, которые сами собирают статистику и при этом ничего в ней не понимают, — пишет Гершман в своем канале „Город для людей“. — Или же это намеренное искажение ради своих политических целей. Не удивлюсь, если это и то, и другое».