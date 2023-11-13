По предварительной информации, в субботу 11 ноября она переходила через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и не обратила внимание на приближающийся поезд, сообщили в Следственном комитете.

Один из пассажиров сообщил изданию «Фонтанка», что слышал продолжительный гудок, после их предупредили о наезде на человека и необходимости дождаться скорую: «Было ощущение, что что-то попало под поезд, потом резко затормозили». Поезд прибыл с опозданием на 38 минут.

Оборудован ли этот переход другими средствами безопасности, кроме светофора, неизвестно.