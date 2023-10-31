Порция пельменей — 10 или 15 штук, цены — от 319 или 429 рублей соответственно.

Помимо пельменей, есть супы (борщ, рассольник, куриный по 219, бульон 119), салаты (от 219), напитки (лимонад, морсы, компот по 139).

Комбо-обеды по будням с 10 до 16.

Детей до 7 лет кормят бесплатно, если взрослый сделает заказ от 300 рублей. Детская порция — шесть пельменей или куриный суп + напиток