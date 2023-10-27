О сроках строительства спорткомплекса «Горизонт», который строят на Середниковской улице, рассказал лично мэр Собянин. По его словам, строительство закончат к концу 2024-го года, а введут спорткомплекс в эксплуатацию в начале 2025-го.

Забавно, что подано это было так, будто мэр поручил ввести спорткомплекс в эксплуатацию к этому сроку после обращения некой Валентины Бровко. Кто эта волшебница и каким влиянием на мэра она обладает, неизвестно. Валентина, пожалуйста, напишите в редакцию — у зеленоградцев есть ещё много пожеланий!

А если серьёзно, спорткомплекс строят уже несколько месяцев. К сентябрю готовность оценивалась в 30%. Тогда уже вели монтаж инженерных сетей, завершали кирпичную кладку стен и перегородок, а сейчас делают кровлю, черновую отделку, монтируют витражи и окна. Так что, вероятно, закончить к 2025 году сумели бы и без вмешательства чудесной Валентины.

В «Горизонте» будет два бассейна: большой 25х16 метров на восемь дорожек, и малый 10х6 метров, а также тренажерный зал около 200 кв.м.

Отдельно надо сказать про парковку. Проектная пропускная способность — больше тысячи человек в сутки, здание находится на окраине города, но парковка всего на 17 машин, часть из которых для инвалидов. Автобусы здесь ходят не часто, поэтому добираться до бассейна даже Валентине будет непросто.