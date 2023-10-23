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«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно 23.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградцы стали получать смс-сообщения о задолженности по квартплате. Они приходят с одного мобильного номера, а сообщении просят перезвонить на другой мобильный, поэтому некоторые думают, что это пишут мошенники — а они сейчас очень активны, — но оказалось, что это действительно «Жилищник».

Это новая форма общения управляющей компании с должниками. Раньше присылали долговые квитанции, публиковали у себя на сайте и вывешивали в подъездах списки должников (с лицевыми счетами или номерами квартир — эта практика продолжается), ставили заглушки в канализацию и наклеивали красные метки на почтовые ящики. В смс предлагается связаться с «Жилищником» для досудебного урегулирования вопроса, сообщается номер, по которому надо звонить.

Откуда у «Жилищника» мобильные номера граждан, неизвестно. Корреспондент «Зеленоград.ру» попытался выяснить это у руководства управляющей компании, но комментариев не получил. В «Жилищнике» лишь сказали, что «у жителей миллиардные долги за жилищно-коммунальные услуги, и в этой ситуации управляющей компании надо работать».

Смс пришли и людям, которые считают, что долгов у них нет. Смутил их и сам факт получения сообщения на свой личный номер. «Странно, от них никогда таких сообщений не приходило. Оплачиваем же по счетам, а если долги, то присылают отдельно уведомление (розовое), — пишет читательница „Зеленоград.ру“. — На сайте мэрии зарегистрирована, долгов нет…».

В сентябре «Жилищник» закупил лицензию программного обеспечения «Вентор» Call Office, которая умеет делать автоматические обзвоны и рассылать смс. В описании программы говорится, что она «совершенный инструмент» для борьбы с должниками — автоматом информирует о сумме долга, дате следующего платежа или об отключении услуг. Программа работает с самыми разными источниками и базами данных.

А правда, что долги «миллиардные»?

По данным «Жилищника» на август, совокупный долг жителей Зеленограда за жилищно-коммунальные услуги составляет 244 миллиона рублей. В конце прошлого года гендиректор компании Адсалам Дударов говорил о 933 миллионах и называл их астрономическим числом. То есть, сумма снизилась почти вчетверо, и миллиардных долгов или кризиса не наблюдается. Правда, есть вероятность, что старые долги злостным неплательщикам могли просто списать.

«Жилищник» подает иски в суд, направляет обращения о взыскании долгов в службу судебных приставов — более 500 ежемесячно, сообщал в декабре Дударов. Но отмечал, что в зеленоградском отделе УФСПП этим занимаются всего три человека. Часть долгов не могут взыскать по разным причинам. Например, истек срок исковой давности (3 года), должника не могут найти — дома он не живет, а где живет, неизвестно. Или просто него нет имущества, которое можно продать в счет погашения долга.

Теоретически злостного неплательщика можно выселить из квартиры. Нанимателя — если он не платит шесть месяцев без уважительных причин — в другое помещение, отвечающее нормам общежития из расчета 6 квадратных метров на человека (статья 90 ЖК РФ). С собственником сложнее — шансы выселить практически нулевые. Если только к очень большим долгам за ЖКУ добавятся многолетние дебоши, антисанитария и разрушение жилья.

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Метки:
коммунальные платежи, тарифы на жку, квартплата, жилищник
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Обсуждение
Майкл Майерс
23 октября
Мне на мой телефон пришла СМСка о задолженности перед ГБУ "Жилищник ЗелАО" правда с самого начала это сообщение написано на другое имя. Я позвонил на указанный номер для досудебного урегулирования вопроса и объяснил,что через МФЦ проверил и у меня нет долгов и мне прислали долги другого человека. Через день мне опять прислали чужой долг на чужое имя,но на мой телефон. Да и долг за день уже вырос на 4336 руб.
Михаил Ром
23 октября
В трамвай пусть съездят
Ольга Вовина
23 октября
Ну,началось в колхозе утро! Теперь за чужие долги народ задолбят. Это как-то можно остановить?Одно время чужие долги раскидывали на жильцов всего дома. Я ходила разбираться,это еще в 80-х было.Причем сотрудница на голубом глазу мне так и сказала,что долги неплательщиков раскидали на весь дом. Ага,нашли дураков! Хотя нашли,некоторые оплачивали.
Юрий Хотимский
25 октября
Кризис: напряженность растет. Одни не могут, другие не хотят...
Вообще-то управляющая организация - это не карательно-взыскательный государственный орган. А выбранный и подотчетный жителям предприниматель, ежедневно доказывающий свою нужность качественными услугами. В т.ч. расчетными и информационными. Он должен иметь договоры с жителями, в которых указаны все актуальные выбранными жителями каналы связи.
Я уже писал подробно про схему безответственности начислений "Поставщик услуги - Управляющая организация - ГБУ МФЦ города Москвы". Жилищная инспекция и Жилищники устранились от контроля начислений. В их схеме нельзя оперативно исправить ошибку. Срок ответа МФЦ сам себе берет 60 дней (первое письмо теряют, а на второй максимальный срок ответа в 30 дней дают отписку). Ответы в равной степени безосновательны и демонстративно задиристо дерзки. А ЕПД штампуют каждый месяц, да еще с опережением. Бездна лжи. Сколько был экспертом при внедрении расчетных центров, кроме Зеленоградской системы, и в регионах. Но мне эта система пока не под силу. Пока административный ресурс позволяет им безобразничать. Так что пока папки претензий и исков ждут возобновления сроков течения исковой давности.
Тогда зачем революционные термины "борьбы"? Да еще со своими клиентами-избирателями? Да еще в наше непростое время.
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