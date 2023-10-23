Зеленоградцы стали получать смс-сообщения о задолженности по квартплате. Они приходят с одного мобильного номера, а сообщении просят перезвонить на другой мобильный, поэтому некоторые думают, что это пишут мошенники — а они сейчас очень активны, — но оказалось, что это действительно «Жилищник».

Это новая форма общения управляющей компании с должниками. Раньше присылали долговые квитанции, публиковали у себя на сайте и вывешивали в подъездах списки должников (с лицевыми счетами или номерами квартир — эта практика продолжается), ставили заглушки в канализацию и наклеивали красные метки на почтовые ящики. В смс предлагается связаться с «Жилищником» для досудебного урегулирования вопроса, сообщается номер, по которому надо звонить.

Откуда у «Жилищника» мобильные номера граждан, неизвестно. Корреспондент «Зеленоград.ру» попытался выяснить это у руководства управляющей компании, но комментариев не получил. В «Жилищнике» лишь сказали, что «у жителей миллиардные долги за жилищно-коммунальные услуги, и в этой ситуации управляющей компании надо работать».

Смс пришли и людям, которые считают, что долгов у них нет. Смутил их и сам факт получения сообщения на свой личный номер. «Странно, от них никогда таких сообщений не приходило. Оплачиваем же по счетам, а если долги, то присылают отдельно уведомление (розовое), — пишет читательница „Зеленоград.ру“. — На сайте мэрии зарегистрирована, долгов нет…».

В сентябре «Жилищник» закупил лицензию программного обеспечения «Вентор» Call Office, которая умеет делать автоматические обзвоны и рассылать смс. В описании программы говорится, что она «совершенный инструмент» для борьбы с должниками — автоматом информирует о сумме долга, дате следующего платежа или об отключении услуг. Программа работает с самыми разными источниками и базами данных.