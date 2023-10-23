Зеленоградцы стали получать смс-сообщения о задолженности по квартплате. Они приходят с одного мобильного номера, а сообщении просят перезвонить на другой мобильный, поэтому некоторые думают, что это пишут мошенники — а они сейчас очень активны, — но оказалось, что это действительно «Жилищник».
Это новая форма общения управляющей компании с должниками. Раньше присылали долговые квитанции, публиковали у себя на сайте и вывешивали в подъездах списки должников (с лицевыми счетами или номерами квартир — эта практика продолжается), ставили заглушки в канализацию и наклеивали красные метки на почтовые ящики. В смс предлагается связаться с «Жилищником» для досудебного урегулирования вопроса, сообщается номер, по которому надо звонить.
Откуда у «Жилищника» мобильные номера граждан, неизвестно. Корреспондент «Зеленоград.ру» попытался выяснить это у руководства управляющей компании, но комментариев не получил. В «Жилищнике» лишь сказали, что «у жителей миллиардные долги за жилищно-коммунальные услуги, и в этой ситуации управляющей компании надо работать».
Смс пришли и людям, которые считают, что долгов у них нет. Смутил их и сам факт получения сообщения на свой личный номер. «Странно, от них никогда таких сообщений не приходило. Оплачиваем же по счетам, а если долги, то присылают отдельно уведомление (розовое), — пишет читательница „Зеленоград.ру“. — На сайте мэрии зарегистрирована, долгов нет…».
В сентябре «Жилищник» закупил лицензию программного обеспечения «Вентор» Call Office, которая умеет делать автоматические обзвоны и рассылать смс. В описании программы говорится, что она «совершенный инструмент» для борьбы с должниками — автоматом информирует о сумме долга, дате следующего платежа или об отключении услуг. Программа работает с самыми разными источниками и базами данных.
По данным «Жилищника» на август, совокупный долг жителей Зеленограда за жилищно-коммунальные услуги составляет 244 миллиона рублей. В конце прошлого года гендиректор компании Адсалам Дударов говорил о 933 миллионах и называл их астрономическим числом. То есть, сумма снизилась почти вчетверо, и миллиардных долгов или кризиса не наблюдается. Правда, есть вероятность, что старые долги злостным неплательщикам могли просто списать.
«Жилищник» подает иски в суд, направляет обращения о взыскании долгов в службу судебных приставов — более 500 ежемесячно, сообщал в декабре Дударов. Но отмечал, что в зеленоградском отделе УФСПП этим занимаются всего три человека. Часть долгов не могут взыскать по разным причинам. Например, истек срок исковой давности (3 года), должника не могут найти — дома он не живет, а где живет, неизвестно. Или просто него нет имущества, которое можно продать в счет погашения долга.
Теоретически злостного неплательщика можно выселить из квартиры. Нанимателя — если он не платит шесть месяцев без уважительных причин — в другое помещение, отвечающее нормам общежития из расчета 6 квадратных метров на человека (статья 90 ЖК РФ). С собственником сложнее — шансы выселить практически нулевые. Если только к очень большим долгам за ЖКУ добавятся многолетние дебоши, антисанитария и разрушение жилья.
Вообще-то управляющая организация - это не карательно-взыскательный государственный орган. А выбранный и подотчетный жителям предприниматель, ежедневно доказывающий свою нужность качественными услугами. В т.ч. расчетными и информационными. Он должен иметь договоры с жителями, в которых указаны все актуальные выбранными жителями каналы связи.
Я уже писал подробно про схему безответственности начислений "Поставщик услуги - Управляющая организация - ГБУ МФЦ города Москвы". Жилищная инспекция и Жилищники устранились от контроля начислений. В их схеме нельзя оперативно исправить ошибку. Срок ответа МФЦ сам себе берет 60 дней (первое письмо теряют, а на второй максимальный срок ответа в 30 дней дают отписку). Ответы в равной степени безосновательны и демонстративно задиристо дерзки. А ЕПД штампуют каждый месяц, да еще с опережением. Бездна лжи. Сколько был экспертом при внедрении расчетных центров, кроме Зеленоградской системы, и в регионах. Но мне эта система пока не под силу. Пока административный ресурс позволяет им безобразничать. Так что пока папки претензий и исков ждут возобновления сроков течения исковой давности.
Тогда зачем революционные термины "борьбы"? Да еще со своими клиентами-избирателями? Да еще в наше непростое время.