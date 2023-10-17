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Крупный завод стройматериалов начали строить на Восточной коммунальной зоне 17.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Промышленно-строительный комплекс появится возле Фирсановского шоссе, рядом с автозаправкой и очистными сооружениями. Сейчас инвестор получил разрешение на строительство первого завода, но работы на участке уже начались — возможно, подготовительные. Начнут с производства газобетонных блоков.

Московские власти выделили четыре участка в Зеленограде площадью 17 гектаров и фактически бесплатно (за рубль в год) передали его инвестору — группе компаний ФСК — на шесть лет. Условие — строительство производственных зданий с созданием рабочих мест.

Запланированный завод газобетонных блоков, по проекту, будет одноэтажным зданием из сэндвич-панелей серого цвета площадью 21 тысяча квадратных метров. Это производство планируют запустить в октябре 2024 года, сообщили в ФСК. Здесь будут выпускать материал для строек Москвы и Московской области, производительность 400 тысяч кубометров блоков в год.

ФСК — один из крупнейших российских девелоперов. Землю передали входящей в его состав компании «Первый домостроительный комбинат» («Первый ДСК»), которая занимается строительством и продажей недвижимости.

Общая площадь всего будущего комплекса — 80 тысяч квадратных метров. Кроме завода газобетонных блоков, здесь в перспективе построят предприятия по выпуску внедорожных жилых кемперов (домов на колёсах), светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов.

Сколько рабочих мест будет конкретно на первом заводе, не уточняют ни инвестор, ни мэрия. «Это будет современное и технологичное производство, которое предложит рынку не только качественный продукт, но и дополнительные рабочие места», лишь прокомментировал директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников. Ранее сообщалась общая цифра потенциальных вакансий во всём будущем промышленном кластере на Восточной зоне — 660. Инвестор планирует вложить в строительство кластера 2,25 миллиарда рублей.

В мэрии также постоянно называют комплекс «экологичным», не поясняя, что это значит.

Жители сообщают, что стройка уже началась — поставили забор, работает строительная техника. «Рядом с приютом, загубили сквер, где выгуливали собак из приюта, гулять им теперь негде», пишут в зеленоградском чате и публикуют видео подготовительных работ.

Промышленный комплекс на ВКЗ строят в рамках реализации так называемых масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Эта программа подразумевает строительство экономически полезных объектов. Город передаёт землю частной компании без торгов и по минимальной цене. Инвесторам выгодны льготы и быстрая прибыль, а город получает производство и рабочие места.

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Метки:
производство, восточная коммунальная зона
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Обсуждение
A T
Вчера, 17:10
Судя по обсуждениям, многие не понимают, что этот завод и тот, что хотят построить между МЖК и Ёлкино, - это разные объекты. Что есть вероятность получить не только завод на нежилой Восточке, но и второй (областной) поблизости. Видимо, читают на эмоциях и невнимательно, а потом всё в кучу. Так же, как, например, часто не знают, что воняющий "Маренго" на Алабушевской улице не относится к ОЭЗ. Возможно, имеет смысл делать отдельные пояснения, что в чьём ведении находится.
А приют по-человечески жалко. Нет места - значит, видимо, он перенаселён.
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