Промышленно-строительный комплекс появится возле Фирсановского шоссе, рядом с автозаправкой и очистными сооружениями. Сейчас инвестор получил разрешение на строительство первого завода, но работы на участке уже начались — возможно, подготовительные. Начнут с производства газобетонных блоков.

Московские власти выделили четыре участка в Зеленограде площадью 17 гектаров и фактически бесплатно (за рубль в год) передали его инвестору — группе компаний ФСК — на шесть лет. Условие — строительство производственных зданий с созданием рабочих мест.

Запланированный завод газобетонных блоков, по проекту, будет одноэтажным зданием из сэндвич-панелей серого цвета площадью 21 тысяча квадратных метров. Это производство планируют запустить в октябре 2024 года, сообщили в ФСК. Здесь будут выпускать материал для строек Москвы и Московской области, производительность 400 тысяч кубометров блоков в год.

ФСК — один из крупнейших российских девелоперов. Землю передали входящей в его состав компании «Первый домостроительный комбинат» («Первый ДСК»), которая занимается строительством и продажей недвижимости.

Общая площадь всего будущего комплекса — 80 тысяч квадратных метров. Кроме завода газобетонных блоков, здесь в перспективе построят предприятия по выпуску внедорожных жилых кемперов (домов на колёсах), светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов.

Сколько рабочих мест будет конкретно на первом заводе, не уточняют ни инвестор, ни мэрия. «Это будет современное и технологичное производство, которое предложит рынку не только качественный продукт, но и дополнительные рабочие места», лишь прокомментировал директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников. Ранее сообщалась общая цифра потенциальных вакансий во всём будущем промышленном кластере на Восточной зоне — 660. Инвестор планирует вложить в строительство кластера 2,25 миллиарда рублей.

В мэрии также постоянно называют комплекс «экологичным», не поясняя, что это значит.

Жители сообщают, что стройка уже началась — поставили забор, работает строительная техника. «Рядом с приютом, загубили сквер, где выгуливали собак из приюта, гулять им теперь негде», пишут в зеленоградском чате и публикуют видео подготовительных работ.