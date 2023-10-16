Зеленоградская семья Бусыгиных стала победителем всероссийского конкурса «Семья года — 2023» 16.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Николай Борисович и Наталья Тимофеевна в браке 30 лет. Они воспитывают пятерых своих детей и одного приемного ребенка.

Николай Борисович — руководитель школьного театра школы 1557. Наталья Тимофеевна — художник. Всей семьей они на протяжении восьми лет принимали участие в Московском фестивале семейных театров, становились лауреатами и завоевали гран-при фестиваля. Все дети закончили фольклорное отделение Школы искусств им. Дягилева. У дочерей Ульяны и Елизаветы — аттестат с отличием.

«Детей мы старались воспитать на основах православной духовности и любви к традиционной русской культуре, — рассказывают супруги о себе. — Любим семейные путешествия по старинным русским городам. Три поколения в нашей семье живут вместе, в единстве, уважении и любви. Дети приучаются заботиться о стареньких бабушках и дедушках, помогать родителям и друг другу. Своей родительской задачей считаем помочь детям раскрыть свои таланты и понять в чем их призвание, но главное, чтобы они выросли хорошими, честными людьми, на которых можно положиться и за которых нам не будет стыдно».

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Метки:
многодетные семьи
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