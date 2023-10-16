«Детей мы старались воспитать на основах православной духовности и любви к традиционной русской культуре, — рассказывают супруги о себе. — Любим семейные путешествия по старинным русским городам. Три поколения в нашей семье живут вместе, в единстве, уважении и любви. Дети приучаются заботиться о стареньких бабушках и дедушках, помогать родителям и друг другу. Своей родительской задачей считаем помочь детям раскрыть свои таланты и понять в чем их призвание, но главное, чтобы они выросли хорошими, честными людьми, на которых можно положиться и за которых нам не будет стыдно».