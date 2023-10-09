Все эти возможности будут доступны через приложение «Электронный дом», которое продвигает мэрия, но большой популярностью среди горожан оно пока не пользуется. Возможно, видеодомофон, работающий через это приложение, повысит число установок.

Чтобы видеодомофон начали устанавливать, нужно, чтобы не менее 20% собственников одобрили это через опрос всё через тот же «Электронный дом». А затем уже нужно провести общее собрание собственников и набрать на нем 2/3 голосов «за». В опросе также спрашивают мнение об использовании умного шлагбаума, умного счетчика воды и постамата в подъезде.

«Видимо даже первый пункт (20% голосов — за) сложно реализуем, — поделился с „Зеленоград.ру“ житель корпуса Алексей. — Зашел в „Электронный дом“, а там всего десять квартир из дома зарегистрированы». При этом, даже от этих десяти квартир могут быть зарегистрированы не собственники, что ещё больше усложнит принятие решений через «Электронный дом».

Судя по картинке с объявления, ставить предлагают домофон iCityPro российского производства. У него большой цветной дисплей, антивандальное исполнение (корпус из коррозионностойкого алюминия и закаленного стекла), подсветка вызывной панели, одну из кнопок можно запрограммировать на специальную функцию (например, SOS).