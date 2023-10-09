Видеодомофон с управлением через приложение «Электронный дом» предлагают поставить жителям Зеленограда 09.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Объявление с предложением установить такой видеодомофон появилось в лифте корпусе 508.

После установки такого видеодомофона обещают:

  • прием видеовызова от входной двери на ваш смартфон
  • создание временных/постоянных кодов для доступа в подъезд гостям и членам семьи
  • дистанционное открытие двери

Установят видеодомофон бесплатно, а обслуживание будет стоить 64 рубля в месяц с квартиры — как и с обычным домофоном. Если нужно, магнитный ключ и прием вызова через трубку домофона по-прежнему будут работать.

Все эти возможности будут доступны через приложение «Электронный дом», которое продвигает мэрия, но большой популярностью среди горожан оно пока не пользуется. Возможно, видеодомофон, работающий через это приложение, повысит число установок.

Чтобы видеодомофон начали устанавливать, нужно, чтобы не менее 20% собственников одобрили это через опрос всё через тот же «Электронный дом». А затем уже нужно провести общее собрание собственников и набрать на нем 2/3 голосов «за». В опросе также спрашивают мнение об использовании умного шлагбаума, умного счетчика воды и постамата в подъезде.

«Видимо даже первый пункт (20% голосов — за) сложно реализуем, — поделился с „Зеленоград.ру“ житель корпуса Алексей. — Зашел в „Электронный дом“, а там всего десять квартир из дома зарегистрированы». При этом, даже от этих десяти квартир могут быть зарегистрированы не собственники, что ещё больше усложнит принятие решений через «Электронный дом».

Судя по картинке с объявления, ставить предлагают домофон iCityPro российского производства. У него большой цветной дисплей, антивандальное исполнение (корпус из коррозионностойкого алюминия и закаленного стекла), подсветка вызывной панели, одну из кнопок можно запрограммировать на специальную функцию (например, SOS).

Голосование в корпусе 508 завершится во второй половине октября — «Зеленоград.ру» запросит результаты, а также список домов, где также возможно установить такой видеодомофон.

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Метки:
электронный дом, домофон
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