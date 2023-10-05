С понедельника 9 октября остановку добавят поездам:

№7902 Москва — Клин в 6:56

№7924 Москва — Тверь в 7:40

№7939 Тверь — Москва в 17:14

Об этом сообщила Октябрьская железная дорога во внутренней рассылке. Цель — улучшение обслуживание пассажиров. Раньше экспрессы в Алабушево не останавливались.

В расписании изменения уже появились, но стоимость проезда пока не указана.