«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра [то есть 3-го октября] начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности», — сказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Полностью отопление обещают включить в течение пяти дней. При этом, если строго следовать правилам, то отопление начинают включать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд сохраняется ниже восьми градусов. Судя по прогнозу, это должно было случиться не раньше 10 октября, да и никакого «похолодания завтра» в прогнозе не видно — наоборот, ожидается даже чуть теплей, чем сегодня. Но в мэрии решили иначе.

С другой стороны, в этом году пуск тепла и так стартует значительно позже из-за аномально теплого сентября. К примеру, в прошлом году отопление начали массово подавать примерно в середине сентября.