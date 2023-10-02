Он победил в личном зачете среди мужчин, причем на каждом этапе выигрывал с большим отрывом.
Олег работает в школе 2045 (корпуса 2011 и 2312) педагогом дополнительного образования.
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