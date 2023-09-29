? Сервис Tolkovo начал принимать старые вещи через постаматы 5Post. В Зеленограде и окрестностях их около 30, расположены в основном в «Пятёрочках» и «Перекрестках». Для оформления нужно на сайте tolkovo.com выбрать удобный постамат и получить код:
- Сдать можно одежду, обувь, домашний текстиль, сумки, перчатки, ремни, аксессуары, бижутерию, книги
- Максимальный объем зависит от ячейки постамата, вес — не более 15 кг
- Сдавать нужно чистые вещи в хорошем состоянии — за них начисляют баллы, которые можно потратить в магазинах партнеров
- Часть вещей отправляют в секонд-хенд, а вырученные от продажи деньги идут на благотворительность. Часть вещей раздают нуждающимся, остальное отправляют на переработку
- Также в этот сервис можно сдать вещи через постаматы «Халва»
Магазин обуви Ralf Ringer в «Зеленопарке» за старую или ненужную обувь начислит 1000 бонусных рублей на покупку новой пары:
- Сдать можно чистую обувь любых брендов, кроме резиновых сапог, сланцев и тапок
- Полученные бонусы действуют в любом фирменном магазине сети на любую пару обуви и выделенный ассортимент сумок
- Бонусы суммируются с другими акциями и спецпредложениями
- Общая сумма скидки не может быть более 30% от стоимости товара
- Собранную обувь отправят на переработку — из неё сделают резиновые покрытия для детских площадок и стадионов
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