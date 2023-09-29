? Сервис Tolkovo начал принимать старые вещи через постаматы 5Post. В Зеленограде и окрестностях их около 30, расположены в основном в «Пятёрочках» и «Перекрестках». Для оформления нужно на сайте tolkovo.com выбрать удобный постамат и получить код:

Сдать можно одежду, обувь, домашний текстиль, сумки, перчатки, ремни, аксессуары, бижутерию, книги

Максимальный объем зависит от ячейки постамата, вес — не более 15 кг

Сдавать нужно чистые вещи в хорошем состоянии — за них начисляют баллы, которые можно потратить в магазинах партнеров

Часть вещей отправляют в секонд-хенд, а вырученные от продажи деньги идут на благотворительность. Часть вещей раздают нуждающимся, остальное отправляют на переработку

Также в этот сервис можно сдать вещи через постаматы «Халва»

Магазин обуви Ralf Ringer в «Зеленопарке» за старую или ненужную обувь начислит 1000 бонусных рублей на покупку новой пары: