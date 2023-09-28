Дачный автобус 403 перестал останавливаться в Зеленограде. Потому что теперь он ездит по правилам, а раньше нарушал 28.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Сезонный маршрут проходит от станции Крюково через несколько зеленоградских микрорайонов, раньше можно было сесть или выйти по требованию возле 15-го, 16-го, 18-го, 20-го. Теперь нельзя — длинный путь от станции Крюково до Горетовки автобус проезжает без остановок. Потому что надо соблюдать паспорт маршрута. Жители просят вернуть остановки по городу — было удобно.

Официально 403-й автобус Крюково—Соколово идёт от станции по Панфиловскому проспекту и улице Андреевка без остановок. После Крюково следующая остановка «Горетовка». Раньше водители останавливались по пути, а на этом участке восемь остановок. Сезонным автобусом вряд ли пользовались для проезда по городу, поскольку ходит он редко. Основные пассажиры 403-го — пенсионеры, едущие на свои дачные участки. Им было удобно садиться в автобус по пути, но теперь вариант только один — ехать на станцию и садиться там.

А теперь «администрация предлагает из 16-го района приехать в Крюково и сесть на 403-й, чтобы поехать опять через 16-й, человек теряет на это около часа или даже больше!» — возмущенно написал в редакцию читатель «Зеленоград.ру».

"Водители работают согласно паспорту маршрута, — прокомментировали ситуацию в «Мосгортрансе» — Перестали останавливаться — перестали нарушать [ездить не по паспорту]. Но можно обратиться в департамент транспорта с просьбами ввести остановки по городу". Отправлять просьбы можно на сайты правительства Москвы, департамента транспорта, через личный кабинет приложения «Московский транспорт», а также по телефону 3210.

Раньше — и не так давно — водители 403-го маршрута останавливались по городу то ли по старой памяти, то ли по доброте душевной. Да и логично взять пассажиров по пути. Но правила есть правила, к тому же один из пассажиров недавно написал жалобу в префектуру — «сел в Горетовке в 403-й, следующая остановка „Крюково“, а почему водитель остановился в 16-м микрорайоне?» Непорядок, мол. После этого добрых водителей, видимо, отругали или наказали, в автобусе появилось большое объявление о паспорте маршрута, в котором остановок по городу нет.

Читайте также
Ещё один областной автобусный маршрут попытались отменить после запуска МЦД. А потом пришлось отменять отмену
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автобусы, автобус 403
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Дачный автобус 403 перестал останавливаться в Зеленограде. Потому что теперь он ездит по правилам, а раньше нарушал Новости
Школа плавания «Swim Shot» для всей семьи! Открыт набор в бассейн в 18-м микрорайоне Реклама
О сроках постройки сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами чиновники говорят туманно, но «с осторожным оптимизмом». Возможно, в следующем году этот самый «сложный сложный объект» закончат Новости
Вакансия упаковщика на складе (сборка подарочных наборов) — до 4000 в день, возможна подработка Реклама
Штрафовать за дневной шум от ремонта будет не полиция, а ОАТИ. Вот только им сложно дозвониться Новости
Концерт Дианы Анкудиновой — 20 октября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Ещё один областной автобусный маршрут попытались отменить после запуска МЦД. А потом пришлось отменять отмену Новости
Межвузовский спортивный турнир «Кубок университетов 2023» на кубок «СпецДорПроект» — с 30 сентября по 1 октября Афиша
Особо охраняемые природные территории Зеленограда передали префектуре. Это может сделать лесопарки более удобными для людей Новости
Новое кафе «Золотой век» возле станции Крюково: уютно, вкусно, недорого Реклама
Вместо причала лодочной станции на Школьном озере сделают мостки для рыбаков Новости
Роботехника с пяти лет — реальность! Идет набор в школу роботехники и программирования «Роббо Клуб» Реклама
Собянин переназначил зеленоградское начальство — префекта и его заместителей — на следующие пять лет Новости
Концерт группы «Северный флот» — 4 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» — 30 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Строительство спорткомплекса запланировали в Голубом Новости
«Андреевка Life»: жилой комплекс в пяти минутах от Зеленограда Истории
Музей «Московский транспорт» планируют открыть в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 27 сентября по 29 октября в ДК «Метролог» Реклама
У большого заброшенного помещения во «Флейте» спустя восемь лет появился новый владелец. Он может открыть там что пожелает или перепродать его Новости
SURA SUSHI с заботой о твоём здоровье! Реклама
Для продуктовой ярмарки в 11-м микрорайоне построят всепогодный павильон Новости
Двенадцать зеленоградцев лишились возможности брать в прокат электросамокаты. Но этого мало Новости
Концерт этно-экстрим-группы «ИВА НОВА» — 29 сентября в «Кинематографе». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Школы используют запрещенные воздуходувки для уборки листьев. Иногда прямо во время уроков Истории
Закрылось кафе в старом вокзале на станции Крюково. Здание пустует, а что там будет — пока неизвестно Новости
Какое направление танцев подойдет вашему ребенку? Реклама
День хлеба - ровно 43 года назад на зеленоградском хлебозаводе испекли первый хлеб Истории
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2024—2026 годах Новости
Зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» проводит набор юношей и девушек 2010-2018 годов рождения Реклама
Историческая остановка на Центральном проспекте протекает и осыпается. Её не могут починить несколько месяцев Истории
Клещи активизировались в сентябре. А с начала года число укусов и заболеваний боррелиозом выросло на треть Новости
На здание нового вокзала в Крюково вернули исчезнувшую перед открытием МЦД вывеску Новости
TopGun-Зеленоград приглашает на работу асов своего дела Реклама
Полиция просит оценить свою работу — воспользуйтесь этим шансом Новости
Камеры начали фиксировать непристегнутого пассажира. Штраф в 1000 рублей получит собственник автомобиля Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру