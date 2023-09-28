Официально 403-й автобус Крюково—Соколово идёт от станции по Панфиловскому проспекту и улице Андреевка без остановок. После Крюково следующая остановка «Горетовка». Раньше водители останавливались по пути, а на этом участке восемь остановок. Сезонным автобусом вряд ли пользовались для проезда по городу, поскольку ходит он редко. Основные пассажиры 403-го — пенсионеры, едущие на свои дачные участки. Им было удобно садиться в автобус по пути, но теперь вариант только один — ехать на станцию и садиться там.

А теперь «администрация предлагает из 16-го района приехать в Крюково и сесть на 403-й, чтобы поехать опять через 16-й, человек теряет на это около часа или даже больше!» — возмущенно написал в редакцию читатель «Зеленоград.ру».

"Водители работают согласно паспорту маршрута, — прокомментировали ситуацию в «Мосгортрансе» — Перестали останавливаться — перестали нарушать [ездить не по паспорту]. Но можно обратиться в департамент транспорта с просьбами ввести остановки по городу". Отправлять просьбы можно на сайты правительства Москвы, департамента транспорта, через личный кабинет приложения «Московский транспорт», а также по телефону 3210.

Раньше — и не так давно — водители 403-го маршрута останавливались по городу то ли по старой памяти, то ли по доброте душевной. Да и логично взять пассажиров по пути. Но правила есть правила, к тому же один из пассажиров недавно написал жалобу в префектуру — «сел в Горетовке в 403-й, следующая остановка „Крюково“, а почему водитель остановился в 16-м микрорайоне?» Непорядок, мол. После этого добрых водителей, видимо, отругали или наказали, в автобусе появилось большое объявление о паспорте маршрута, в котором остановок по городу нет.