Крытый торговый павильон с отоплением и электричеством планируют построить у корпуса 1104, возле торгового дома «Ольга» — там, где сейчас торгуют овощами и фруктами в уличных палатках по пятницам, субботам и воскресеньям. Но в перспективе дни работы ярмарки могут увеличить.

Сейчас на единственной зеленоградской ярмарке выходного дня 12 торговых мест. Но «у неё есть свой покупатель, она пользуется популярностью», считает заместитель префекта по вопросам торговли Дмитрий Лавров в интервью каналу «Зеленоград сегодня». А со следующего сезона шатры заменят на стационарный павильон на те же 12 мест. «В нём будет тепло, чисто, будет такой мини-рынок», сказал Лавров

Ярмарка выходного дня работает только три дня в неделю — в остальное время площадь освобождают. А стационарный павильон, очевидно, каждую неделю собирать-разбирать не будут. Что будет в нём с понедельника по четверг, пока непонятно. В префектуре «Зеленоград.ру» уточнили, что пока режим работы ярмарки будет прежним, а в перспективе, возможно, «будут расширять» — то есть торговля будет и в другие дни.

Как будет выглядеть павильон у «Ольги», пока неизвестно. Не исключено, в 11-м микрорайоне хотят сделать подобие торгового павильона, расположенного в 3-м микрорайоне, на Яблоневой аллее. Здесь официально работает межрегиональная ярмарка, открытая ежедневно. Мест для торговли целых 30, а фактически сейчас заняты два прилавка с овощами и фруктами. Большое пространство пустует, запустить нормальную торговлю не получается уже третий год.