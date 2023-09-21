Полиция снова получила полномочия наказывать нарушителей тишины
Небольшая анкета для сбора отзывов о деятельности полиции размещена на сайте зеленоградского УВД.
Предлагают, исходя из личных представлений, оценить общий уровень доверия к полиции, уровень личной защищенности, эффективность работы, а также ответить, подвергались ли вы лично преступным посягательствам за последний год.
Анкета анонимная, спрашивают только район проживания пол и возраст.
Как будут использовать эти данные и можно ли будет узнать результаты анкетирования, пока неизвестно, но воспользоваться случаем и донести до полиции, что вы думаете о её работе, точно стоит.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Зеленоградские компании — «Миландр» и «Лайтком» — обвинили в фиктивном применении отечественного чипа ради преференций Истории
Камеры начали фиксировать непристегнутого пассажира. Штраф в 1000 рублей получит собственник автомобиля Новости
Работа главного художника зеленоградского «Ведогонь-театра» номинирована на международную премию. Давайте поможем ему победить в «народном голосовании» Новости
Пропускной способности нового вокзала в Крюково хватит «на десятилетия вперед», обещают в мэрии. Число пассажиров может вырасти в четыре раза Новости
Сальмонеллез нашли у зеленоградца, после употребления роллов из зеленоградской доставки «Окисуши» Новости
Приходите в гости к заврику Грише — изучать математику и английский язык в детском центре «Учи.Ру» Реклама
Реставрация исторической скульптуры оленей завершена — теперь нужно найти для них безопасное место Новости
Ровно 58 лет назад открылся кинотеатр «Электрон». Вот его история - как проект на листочке в клеточку стал одним из символов Зеленограда Истории
Центр комплексной подготовки «Воин» открывает набор детей на новый учебный год по направлению «Каратэ киокушинкай» Реклама
Как попасть к будущим автобусным остановкам на Крюковской эстакаде. Разбираем варианты: через вокзал, с улицы, по мифическим лестницам Ответы
В зеленоградском здравоохранении — новый начальник. Главврачом горбольницы назначен Алексей Погонин Новости
Поликлиника в 14-м микрорайоне примет пациентов в понедельник, 18 сентября. Теперь по-настоящему Новости
SmartyKids раскроет умственный потенциал вашего ребенка — приходите на пробное занятие и убедитесь Реклама