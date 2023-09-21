Небольшая анкета для сбора отзывов о деятельности полиции размещена на сайте зеленоградского УВД.

Предлагают, исходя из личных представлений, оценить общий уровень доверия к полиции, уровень личной защищенности, эффективность работы, а также ответить, подвергались ли вы лично преступным посягательствам за последний год.

Анкета анонимная, спрашивают только район проживания пол и возраст.

Как будут использовать эти данные и можно ли будет узнать результаты анкетирования, пока неизвестно, но воспользоваться случаем и донести до полиции, что вы думаете о её работе, точно стоит.