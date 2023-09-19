Она располагается возле дома 13. Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, а ввести станцию в эксплуатацию обещают до конца сентября, говорят в окружной администрации. Однако на сайте сервиса PluGme, эта станция отмечена работающей. Тип разъема — Type 2, мощность 22 кВт .

Ещё одна зарядная станция для электромобилей в Андреевке установлена на парковке возле «Ашана»