Зарядные станции для электромобилей планируют установить в 4-м, 5-м и 14-м микрорайонах
Она располагается возле дома 13. Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы, а ввести станцию в эксплуатацию обещают до конца сентября, говорят в окружной администрации. Однако на сайте сервиса PluGme, эта станция отмечена работающей. Тип разъема — Type 2, мощность 22 кВт .
Ещё одна зарядная станция для электромобилей в Андреевке установлена на парковке возле «Ашана»
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