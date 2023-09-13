Это будет филиал медцентра «Дали», который работает в 18-м микрорайоне. Открытие планируется через полгода — примерно в середине марта, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Сейчас в помещении идет ремонт, на фото строительный мусор выбрасывают в грузовик .