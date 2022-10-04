Закрылось кафе «Му-му» в корпусе 403А. Возобновлять работу в Зеленограде в ближайшее время эта сеть не планирует, сообщили в её администрации, а в службе поддержки сказали просто — «кафе закрылось навсегда».
Фото: Zelenograd.ru
Причина закрытия неизвестна, но в кафе уже некоторое время были какие-то проблемы. Например, в последнее время работал только один зал, часть помещений пустовала. А посетители вспоминают выросшие цены и уменьшившиеся порции.
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