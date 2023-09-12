14 сентября и 12 октября (с 15:00 до 19:00) Велодром «Зеленоград» проводит Дни открытых дверей для детей и родителей — вход для всех свободный.

«Гости смогут увидеть открытую тренировку действующих спортсменов, оценить инфраструктуру объекта и материально-техническую базу для занятий, осмотреть трассу, получить информацию о необходимых документах для попадания на бюджетное (бесплатное) отделение академии, — обещают на велодроме. — Ждем всех желающих, кому интересен активный образ жизни и драйв, тех, кто хочет стать частью крутого сообщества активных и влюбленных в велосипедный спорт людей!»

Тренеры и специалисты расскажут, что такое экстремальный велосипедный спорт, какую пользу он приносит для всестороннего развития ребёнка, в чем различия ВМХ и маунтинбайка, а также ответят на любые дополнительные вопросы.