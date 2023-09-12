Велодром «Зеленоград» с ВМХ-трассой обзавёлся теперь и зданием для тренировок в холодное время года. Строить его начали еще в прошлом году, теперь строительство близится к завершению. 14 сентября и 12 октября велодром приглашает на Дни открытых дверей потенциальных спортсменов с 7 до 18 лет и их родителей — познакомиться, посмотреть открытую тренировку, оценить трассу и новую инфраструктуру. Всё это находится в ЦИЭ, рядом со строящимся микрорайоном «Зелёный парк».
Возведение легковозводимого автономного бытового комплекса из трёх зданий началось на территории ВМХ-велодрома «Зеленоград» прошлым летом. В одном здании планировалось разместить спортивный зал с тренажерами и раздевалкой (6 на 12 метров), другое сделать административным, в третьем — мастерская и пост охраны.
На сегодняшний день здания готовы и ожидают подключения к электросетям. С наступлением холодов там стартуют тренировки.
14 сентября и 12 октября (с 15:00 до 19:00) Велодром «Зеленоград» проводит Дни открытых дверей для детей и родителей — вход для всех свободный.
«Гости смогут увидеть открытую тренировку действующих спортсменов, оценить инфраструктуру объекта и материально-техническую базу для занятий, осмотреть трассу, получить информацию о необходимых документах для попадания на бюджетное (бесплатное) отделение академии, — обещают на велодроме. — Ждем всех желающих, кому интересен активный образ жизни и драйв, тех, кто хочет стать частью крутого сообщества активных и влюбленных в велосипедный спорт людей!»
Тренеры и специалисты расскажут, что такое экстремальный велосипедный спорт, какую пользу он приносит для всестороннего развития ребёнка, в чем различия ВМХ и маунтинбайка, а также ответят на любые дополнительные вопросы.
Велодром «Зеленоград» и зеленоградская детская велосекция входят в структуру Московской академии велосипедного спорта. Велодром существует уже давно — это ВМХ-велодром класса «В» повышенной сложности: длина трассы 358 метров, на ней расположены пять виражей высотой от 1,4 до 2,5 метра и более 30 препятствий различной длины и высоты. Тренировки проводит Галина Балагурова, мастер спорта, тренер по маунтинбайку и ВМХ, и Елена Шелехова, тренер ВМХ. Спортивная школа Московской академии велосипедного спорта считается одной из крупнейших и сильнейших в стране.
На занятия приглашаются мальчики и девочки от 7 до 18 лет.
Адрес велодрома: Зеленоград, 687-й проезд, строение 3 сооружение 1.