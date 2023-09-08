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Сбой с электронным голосованием наблюдается на выборах мэра Москвы — не приходит смс 08.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Утром 8 сентября начали поступать многочисленные сообщения, что не приходит смс для подтверждения участия электронного голосования на выборах мэра Москвы. Это касается не только участия в выборах — смс не приходит также для доступа к электронной медкарте. Возможно, система просто перегружена желающими проголосовать до определенного времени.

Департамент информационных технологий признает, что смс могут приходить дольше, чем обычно «в связи с пиковой нагрузкой на канал доставки сообщений». В департаменте советуют подождать — код обязательно придет. Если он окажется недействительным, нужно запросить смс повторно не менее чем через пять минут.

Кроме того, на странице голосования заметили странные исправления. Скриншот ниже сделан на телефоне сотрудника редакции, так что это не подделка. Через несколько минут страница выглядела нормально. Возможно, это хакерская атака.

Напишите, были ли у вас подобные проблемы и получилось ли в итоге проголосовать?

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Метки:
сюжет: выборы мэра в 2023 году
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Обсуждение
Юлия Мазаева
4 часа назад
Добрый день!
Да, сегодня именно такая проблема. СМС не приходит. Пробовала не один раз!!!
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Сбой с электронным голосованием наблюдается на выборах мэра Москвы — не приходит смс Новости
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