Фото: Zelenograd.ru
Так ответили 67% из почти 1900 опрошенных в телеграме и вконтакте. При этом 33% против Собянина. Перенесут ли они своё мнение в избирательные бюллетени, пока неизвестно.
Голосование на выборах мэра пройдет с 8 по 10 сентября, участки будут работать в эти дни с 8 до 20 часов. На участках голосовать можно традиционным бумажным бюллетенем или электронно через специальный терминал. Но большинство участников нашего опроса собирается голосовать без посещения участка — со своего компьютера или смартфона.
На прошлых выборах, в 2018-м году, в голосовании приняло участие 31% избирателей, Собянин набрал 70% их голосов. На выборах 2013-го года при схожей явке Собянин набрал 51% голосов.
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