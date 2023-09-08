Так ответили 67% из почти 1900 опрошенных в телеграме и вконтакте. При этом 33% против Собянина. Перенесут ли они своё мнение в избирательные бюллетени, пока неизвестно.

Голосование на выборах мэра пройдет с 8 по 10 сентября, участки будут работать в эти дни с 8 до 20 часов. На участках голосовать можно традиционным бумажным бюллетенем или электронно через специальный терминал. Но большинство участников нашего опроса собирается голосовать без посещения участка — со своего компьютера или смартфона.

На прошлых выборах, в 2018-м году, в голосовании приняло участие 31% избирателей, Собянин набрал 70% их голосов. На выборах 2013-го года при схожей явке Собянин набрал 51% голосов.