В этот день обещают праздничную программу: для детей аквагрим, твистинг (с 10 до 16) и мастер-классы (с 10 до 18); экскурсии по зданию (с 10 до 18), бесплатные кислородные коктейли и кофе (с 10 до 18), мастер-классы проекта «Московское долголетие» (с 10 до 12 и с 14 до 16), лекцию о здоровье в 12 и лотерею с розыгрышем призов каждый час.

Поликлинику отремонтировали по новому московскому стандарту: новый дизайн помещений, мебель, фасад, инженерные коммуникации, какое-то новое медицинское оборудование. Остальное без изменений

Ремонт занял около 14 месяцев и это последняя поликлиника, которая закрывалась на ремонт.

Но уже в конце этого года могут закрыть поликлиники в 20-м микрорайоне и на Каштановой аллее — они попали во второй этап городской программы реконструкции поликлиник по новым стандартам.