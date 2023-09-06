Известный всему городу «дом на ножках» как нельзя лучше подходит для музея. Снаружи — лаконичный вход. Внутри — ободранные до бетона опоры и покрашенный темно-серой краской потолок. Узнаваемые формы, но контраст с побеленным фасадом снаружи, а ещё узкий, но почти бесконечно длинный зал — уже сами по себе создают атмосферу связи между прошлым и настоящим.