Известный всему городу «дом на ножках» как нельзя лучше подходит для музея. Снаружи — лаконичный вход. Внутри — ободранные до бетона опоры и покрашенный темно-серой краской потолок. Узнаваемые формы, но контраст с побеленным фасадом снаружи, а ещё узкий, но почти бесконечно длинный зал — уже сами по себе создают атмосферу связи между прошлым и настоящим.
Длинная музейная витрина копирует форму «Флейты». В ней, как в матрёшке, вложены экспонаты. Но и это не конец — внутри экспоната своя история, а внутри неё — человек, подаривший эту вещь музею.
Люди на открытии нового музея собрались такие, что сами по себе могли бы стать живыми экспонатами — столько историй у них было в жизни и нерассказанного осталось в головах.
Про большинство экспонатов выставки «65 историй о городе» внимательный читатель «Зеленоград.ру» читал в наших статьях об истории города. Вот некоторые из них:
Вход на выставку «Зеленоград. 65 историй о городе» до 10 сентября бесплатный. Музей работает: вторник-среда с 10 до 18, четверг с 13 до 21, пятница-воскресенье с 10 до 18 (касса закрывается на полчаса раньше)