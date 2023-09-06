Музей Зеленограда переехал в историческое здание «Флейты» и открыл первую выставку. Вот что там внутри 06.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Известный всему городу «дом на ножках» как нельзя лучше подходит для музея. Снаружи — лаконичный вход. Внутри — ободранные до бетона опоры и покрашенный темно-серой краской потолок. Узнаваемые формы, но контраст с побеленным фасадом снаружи, а ещё узкий, но почти бесконечно длинный зал — уже сами по себе создают атмосферу связи между прошлым и настоящим.

Длинная музейная витрина копирует форму «Флейты». В ней, как в матрёшке, вложены экспонаты. Но и это не конец — внутри экспоната своя история, а внутри неё — человек, подаривший эту вещь музею.

Люди на открытии нового музея собрались такие, что сами по себе могли бы стать живыми экспонатами — столько историй у них было в жизни и нерассказанного осталось в головах.

Про большинство экспонатов выставки «65 историй о городе» внимательный читатель «Зеленоград.ру» читал в наших статьях об истории города. Вот некоторые из них:

Вход на выставку «Зеленоград. 65 историй о городе» до 10 сентября бесплатный. Музей работает: вторник-среда с 10 до 18, четверг с 13 до 21, пятница-воскресенье с 10 до 18 (касса закрывается на полчаса раньше)

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Метки:
микрорайон 3, музей
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