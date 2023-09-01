Чтобы вместить новые станции МЦД-3 на схему, пришлось изменить геометрию и расположение существующих линий. Кроме того, пересадочные станции с одинаковыми названиями обозначили кругом — это позволяет визуально «разгрузить» схему для простоты восприятия. По размеру круга можно определить значимость узла в зависимости от количества пересекающихся линий.

Всю схему можно посмотреть на сайте московского метро.