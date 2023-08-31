Припарковаться рядом со школой — всегда проблема, а в первый день учебного года — тем более. Большинство школ находятся внутри жилых районов или на узких улицах, а где-то ещё не завершено благоустройство на прилегающих территориях.
Поэтому зеленоградские школы просят родителей, которые собираются привезти детей на машинах, о следующем:
- заранее продумать маршрут до школы и место для парковки
- парковаться только на разрешенных местах
- заблаговременно выехать из дома
- не бросать автомобили на проезжей части
- не создавать заторы
- не нарушать правила дорожного движения
Такие обращения распространили школы 842, 853, 1150, 1353, 1557, 2045. Но, разумеется, это касается всех.
Этот совет кажется очевидным и банальным, но практика показывает, что многие не думают заранее о месте парковки и не выезжают пораньше. Поэтому перешлите это сообщение знакомым родителям — сделаем 1 сентября чуть более радостным.
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