Припарковаться рядом со школой — всегда проблема, а в первый день учебного года — тем более. Большинство школ находятся внутри жилых районов или на узких улицах, а где-то ещё не завершено благоустройство на прилегающих территориях.

Поэтому зеленоградские школы просят родителей, которые собираются привезти детей на машинах, о следующем:

заранее продумать маршрут до школы и место для парковки

парковаться только на разрешенных местах

заблаговременно выехать из дома

не бросать автомобили на проезжей части

не создавать заторы

не нарушать правила дорожного движения

Такие обращения распространили школы 842, 853, 1150, 1353, 1557, 2045. Но, разумеется, это касается всех.

Этот совет кажется очевидным и банальным, но практика показывает, что многие не думают заранее о месте парковки и не выезжают пораньше. Поэтому перешлите это сообщение знакомым родителям — сделаем 1 сентября чуть более радостным.