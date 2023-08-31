С зачислением в один из лучших университетов страны их поздравил префект Зеленограда. Он сказал, что в Особой экономической зоне строится полтора десятка новых предприятий, поэтому выпускники МИЭТа будут востребованы на рынке труда. Ещё отметил, что выпускники МИЭТа работают не только непосредственно по специальности, но и «для обеспечения жизни города» (имея в виду, вероятно, в том числе самого себя), и даже сегодняшний президент Академии наук — тоже закончил МИЭТ.

Поздравляем всех новых студентов и новых жителей нашего города!