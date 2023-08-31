Свою работу на новом месте во «Флейте» (корпус 360) музей начнет выставкой «Зеленоград. 65 историй о городе». Число историй соответствует числу лет Зеленограда. Это экспонаты, подаренные музею жителями.

Выставка состоит из семи разделов: архитектура и строительство, музей, война, краеведение, ремёсла и промышленность, спорт, культура. Каждый содержит не только тематические материалы, но и информацию о дарителях экспонатов. Например, в разделе «Ремёсла и промышленность» можно будет увидеть изделия столярного, стекольного и кирпичного промыслов здешних мест в XIX — начале XX века и продукцию зеленоградских предприятий — как бытовую, так и промышленную.

Большие помещения во «Флейте» — более двух тысяч квадратных метров — передали музею Зеленограда еще в 2016—2018 годах. Потом долго делали капитальный ремонт, приспосабливали площади для музейной деятельности, ставили оборудование. Этот процесс в полной мере ещё не завершён, но первую свою выставку музей планирует открыть 5 сентября.