Но если поведение родителей в этой суете понятно и простительно, то администрации студгородка следовало бы организовать парковку машин или хотя бы предупредить водителей о московских правилах — ведь за парковку на газоне можно получить штраф 5000 рублей.

Начальнику режима и контроля общежития МИЭТа, похоже, всё равно. «Не могу ничего сделать — это городская земля», ответил он на просьбу хотя бы установить объявления о запрете парковаться на газоне. «Они что, неграмотные, не знают что на газоне нельзя ставить?»