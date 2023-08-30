Родители из Смоленской, Белгородской, Тверской, Орловской областей, республик Калмыкия, Чувашия и других регионов нашей страны привезли своих талантливых детей заселяться в общежитие МИЭТа. Но их машинами заставлен тротуар, а кому не хватило места, встали на газоне. «Все встали и я тоже», сказала одна мама в ответ на замечание о неправильной парковке.
Но если поведение родителей в этой суете понятно и простительно, то администрации студгородка следовало бы организовать парковку машин или хотя бы предупредить водителей о московских правилах — ведь за парковку на газоне можно получить штраф 5000 рублей.
Начальнику режима и контроля общежития МИЭТа, похоже, всё равно. «Не могу ничего сделать — это городская земля», ответил он на просьбу хотя бы установить объявления о запрете парковаться на газоне. «Они что, неграмотные, не знают что на газоне нельзя ставить?»