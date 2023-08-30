С момента запуска МЦД-3 среднее выполнение графика составляет 99%, утверждает руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. «Поверьте, это непросто, так как количество составов на участке Зеленоград—Крюково — Ипподром выросло почти в два раза, а минимальный интервал сокращен до 5,5 минут в часы пик».
Ликсутов отметил, что 99% поездок по графику — это очень высокий показатель, который означает, что все системы управления движением, железнодорожная инфраструктура и поезда работают максимально слаженно и четко.
Такая четкость, в свою очередь, позволяет пассажирам забыть о расписании.
Учтены ли в этой статистике масштабные сбои в графике движения 28-29 августа, не уточняется.
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