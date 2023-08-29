«Всё как всегда. В Крюково ни одного поезда МЦД нет, ходят обычные Ласточки. Народу с утра скопилось много 5 и 6 платформе, расписание не соблюдают. Поработало всё неделю и хватит», — сообщил в редакцию «Зеленоград.ру» Евгений около 9 утра во вторник, 29 августа.

«Что с диаметром? Поездов нет, 9:12 не пришёл, уехал на 9:17 из Подсолнечной, только у Фирсановки увидел первый ЭП2Д», сообщали в зеленоградском чате. Также пассажиры рассказали, что контролёры разрешают проезд в экспрессах по «Тройке» — пока не восстановится движение по МЦД.

Кто-то уехал на «комфорте» до вокзала, кто-то — после ожидания в 20 минут — вообще на такси.

Судя по отметкам в расписании, отставание примерно в десять минут началось ещё около 7 утра, а к 9-и увеличилось до 30-40 минут. «Должны были в 7:57 прибыть на Лихоборы, а в 8:30 только на Петрашке были», написала Ольга.

О задержках сообщали и в понедельник вечером — на казанском участке МЦД-3 опоздание было от часа до полутора. Пассажирам сообщали, что перед станцией Перово, начиная от Казанского вокзала/Митьково собралась «пробка» из поездов. Некоторые поезда высаживали пассажиров на промежуточных станциях и уезжали с маршрута.

Официальных сообщений о причинах сегодняшних задержек пока обнаружить не удалось. «Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент транспорта.