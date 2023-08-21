Новый объект называется «Зеленоград — Крюково, МЦД-3», также можно указать конкретный вестибюль или линию. По нему можно сообщить о следующих проблемах:

некачественное содержании вестибюля и станции

неубранная территорию у станции

неудовлетворительное техническое/санитарное состояние подвижного состава

некачественная работа Wi-Fi в вагоне

На момент написания этой новости было две жалобы — обе на подземный переход: на узкий пандус для колясок со стороны нового города (уже исправили) и на яму на входе в переход со стороны вокзала.



Портал «Наш город» довольно эффективное средство оперативного решения некоторых городских проблем — после обращения их исправляют обычно в течение восьми дней. Подать обращение можно через сайт или мобильное приложение.