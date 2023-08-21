После публикации «Зеленоград.ру» в переходе на станции Крюково исправили кривой пандус. Давайте исправим и другие проблемы
Новый объект называется «Зеленоград — Крюково, МЦД-3», также можно указать конкретный вестибюль или линию. По нему можно сообщить о следующих проблемах:
- некачественное содержании вестибюля и станции
- неубранная территорию у станции
- неудовлетворительное техническое/санитарное состояние подвижного состава
- некачественная работа Wi-Fi в вагоне
На момент написания этой новости было две жалобы — обе на подземный переход: на узкий пандус для колясок со стороны нового города (уже исправили) и на яму на входе в переход со стороны вокзала.
Портал «Наш город» довольно эффективное средство оперативного решения некоторых городских проблем — после обращения их исправляют обычно в течение восьми дней. Подать обращение можно через сайт или мобильное приложение.
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