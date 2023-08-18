Пандус на выходе из нового подземного перехода на станции Крюково оказался неприспособлен для детских колясок — полозья были расположены очень широко. На публикацию «Зеленоград.ру» о проблеме обратили внимание в префектуре, передали информацию строителям и к утру пятницы проблема была решена.



Но на спешно открытом после ремонта вокзале, а также на Крюковской и Привокзальной площадях ещё много мелких недоделок, отравляющих жизнь пассажирам.



К примеру, до сих пор нет пандуса на выходе из подземного перехода к автобусным остановкам, нигде в тоннеле нет перил, сегодня на вокзале не работал лифт и эскалатор (сломался?) и так далее.



Всё это надо исправлять и здесь нужна ваша помощь — напишите, с какими неудобствами вы столкнулись на вокзале и вокруг него. Мы будем рассказывать об этих проблемах, а строители оперативно исправлять, как сделали это с неправильным пандусом. Пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru (желательно прикладывать фото или видео)