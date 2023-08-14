На Крюковской площади Тоннель начинается рядом с гастроцентром «Станция» и плавно уходит под землю. Внутри есть ещё ответвление, по которому можно выйти прямо ко входу в новый вокзал.

Первые впечатления: быстрый проход под железной дорогой и к вокзалу — это прекрасно. Но вызывает вопросы отсутствие перил на длинном пологом подъеме, «колхозная» крыша из профлиста, а ещё хочется надеяться, что на входе с Крюковской площади тоннель не будет заливать в дождь.