Подземный переход на станции Крюково обещают открыть в середине августа — к запуску МЦД. А пешеходный мост могут демонтировать уже осенью
Подземный тоннель между старым и новым городом на станции Крюково должен открыться в ближайшие дни. Но пройти по нему можно уже сейчас — он почти готов. Корреспондент «Зеленоград.ру» пробрался в тоннель и протестировал, сколько времени займет проход — смотрите видео
На Крюковской площади Тоннель начинается рядом с гастроцентром «Станция» и плавно уходит под землю. Внутри есть ещё ответвление, по которому можно выйти прямо ко входу в новый вокзал.
Первые впечатления: быстрый проход под железной дорогой и к вокзалу — это прекрасно. Но вызывает вопросы отсутствие перил на длинном пологом подъеме, «колхозная» крыша из профлиста, а ещё хочется надеяться, что на входе с Крюковской площади тоннель не будет заливать в дождь.
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