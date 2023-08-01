Девять трехкомнатных квартир в новом корпусе 1936 выставлены на продажу от Фонда реновации по ценам от 11,9 до 14,3 миллиона рублей. Они продаются через аукцион на электронной торговой площадке Росэлторг, срок подачи заявок — до 22 августа.

Каждая из девяти квартир подробно описана. Площади — от 69,6 до 81,1 кв.метров, можно посмотреть планировки квартир и 3D-тур по каждой, в каждой выполнена полная внутренняя отделка.

По условиям проведения аукционов, заявку на участие в торгах может подать любое физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель. Выигрывает тот, кто предложит наибольшую цену. Все вопросы, связанные с аукционами и осмотром квартир, можно выяснить в Фонде реновации по телефону 8-495-651-07-97 (выбрать «2» в голосовом меню).

«Теперь не только участники реновации, но и все желающие могут купить квартиру, машино-место в подземном паркинге или коммерческое помещение в новостройках программы. Приобрести недвижимость можно в готовых и строящихся домах» , — сообщает Фонд реновации. На сайте фонда для этого есть специальный раздел — «Покупка недвижимости для всех»: здесь выставляют на продажу коммерческие помещения на первых этажах новостроек, квартиры, которые остались невостребованными в процессе переселения жителей-участников программы реновации, недавно к ним добавились и места в паркингах домов.

Корпус 1936, состоящий из двух 15-17-этажных зданий, был сдан в эксплуатацию в сентябре 2022 года — сейчас продолжается его заселение. В корпусе 240 квартир, первые этажи — нежилые и предназначены для размещения коммерческих организаций. В большой одноэтажной пристройке, которая соединяет две башни, в перспективе может разместиться супермаркет или несколько разных точек торгово-бытового назначения, но пока об этом ничего неизвестно. Возле дома есть детская и спортивная площадки, внутренний «двор без машин», парковки снаружи. Подземной автостоянки у корпуса 1936 нет.