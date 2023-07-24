Время работы светофора на въезд из Андреевки в Зеленоград по Жилинской улице увеличили на семь секунд. Режим работы светофора скорректировали, основываясь на летнем трафике, говорят в министерстве транспорта Московской области и утверждают, что пропускная способность перекрёстка увеличивалась на 10-15%