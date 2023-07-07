Сто баллов по ЕГЭ получили 57 зеленоградских выпускников. Вот лучшие школы 07.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Больше всего стобалльников в 2023 году в школе 853 — 12 человек. На втором месте — школа 1194 (9), на третьем — школа 1557 (8).

Чаще всего сто баллов получали по русскому языку и литературе (46).

В прошлом году стобалльников было меньше — 34 человека. Эти данные предоставили в префектуре.

Дополнительный стимул получить сто баллов на ЕГЭ внедрили в школах солнечногорского округа — каждый стобалльник получит сто тысяч рублей, а учитель — двести тысяч за каждого подготовленного стобалльника. Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, 56% считает, что подобная мера поддержки нужна и в Москве.

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Метки:
школы, егэ
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