Рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам
Больше всего стобалльников в 2023 году в школе 853 — 12 человек. На втором месте — школа 1194 (9), на третьем — школа 1557 (8).
Чаще всего сто баллов получали по русскому языку и литературе (46).
В прошлом году стобалльников было меньше — 34 человека. Эти данные предоставили в префектуре.
Дополнительный стимул получить сто баллов на ЕГЭ внедрили в школах солнечногорского округа — каждый стобалльник получит сто тысяч рублей, а учитель — двести тысяч за каждого подготовленного стобалльника. Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, 56% считает, что подобная мера поддержки нужна и в Москве.
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