Первый дом не совсем новостройка — это реконструированное общежитие в корпусе 814, которое теперь называется комплекс MySpace. Там студию площадью 11,7 кв.м. можно купить за 4 миллиона. Правда, цена квадратного метра при этом получается 342 тысячи рублей — выше, чем в среднем по Москве.