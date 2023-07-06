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Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона 06.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Первый дом не совсем новостройка — это реконструированное общежитие в корпусе 814, которое теперь называется комплекс MySpace. Там студию площадью 11,7 кв.м. можно купить за 4 миллиона. Правда, цена квадратного метра при этом получается 342 тысячи рублей — выше, чем в среднем по Москве.

Ещё один вариант — апартаменты Wellbe, которые ещё строят напротив 14-го микрорайона. Там за примерно те же деньги (4,1 млн) можно купить студию площадью в два раза больше — 19,7 кв.м.

Для сравнения — в строящемся сейчас новом микрорайоне «Зеленый парк» (напротив 20-го микрорайона) цены на студии начинаются от 5,1 млн.

Рейтинг составило агентство «Метриум» и в нем есть предложения покруче: например апартаменты в Кусково 12 кв.м. продают за 2,9 млн, а конурку 6,2 кв.м. в Южном округе — за 3,5 млн.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 14, микрорайон 8
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Обсуждение
Kill Digit
8 часов назад
В первой общаге есть вопросы воде и канализации, там вроде какие-то тёрки с поставщиками услуг из-за увеличения количества сан.узлов (вместо одного на этаж, по одному в каждую комнату).

Во втором жильё аппартаментное, то есть это не совсем жилой дом, а коммерческая недвижимость, куда не вызвать участкового врача, нельзя прописаться или не действуют нормы тишины и т.п.
A T
2 часа назад
Реконструированное общежитие, ни разу не утратившее былых черт, идентифицирует себя целым комплексом и новостройкой, а кто не верит, те трансновостройкофобы)
А этот Веллби расписан на сайте как "новая жемчужина Зеленограда". Похоже, копирайтеры искренне считают, что здесь какая-то лютая дикая провинция, по уши в навозе, раз такое... подаётся как жемчужины XD
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