Первый дом не совсем новостройка — это реконструированное общежитие в корпусе 814, которое теперь называется комплекс MySpace. Там студию площадью 11,7 кв.м. можно купить за 4 миллиона. Правда, цена квадратного метра при этом получается 342 тысячи рублей — выше, чем в среднем по Москве.
Ещё один вариант — апартаменты Wellbe, которые ещё строят напротив 14-го микрорайона. Там за примерно те же деньги (4,1 млн) можно купить студию площадью в два раза больше — 19,7 кв.м.
Для сравнения — в строящемся сейчас новом микрорайоне «Зеленый парк» (напротив 20-го микрорайона) цены на студии начинаются от 5,1 млн.
Рейтинг составило агентство «Метриум» и в нем есть предложения покруче: например апартаменты в Кусково 12 кв.м. продают за 2,9 млн, а конурку 6,2 кв.м. в Южном округе — за 3,5 млн.
Во втором жильё аппартаментное, то есть это не совсем жилой дом, а коммерческая недвижимость, куда не вызвать участкового врача, нельзя прописаться или не действуют нормы тишины и т.п.
А этот Веллби расписан на сайте как "новая жемчужина Зеленограда". Похоже, копирайтеры искренне считают, что здесь какая-то лютая дикая провинция, по уши в навозе, раз такое... подаётся как жемчужины XD