В процессе подготовки запуска МЦД-3 московское и областное правительства запустили опрос о работе наземного транспорта. По итогам опроса изменят схемы движения областных автобусов — могут пустить их вместо метро к станциям МЦД. Или не изменят, если поймут, что это не нужно.

Речь идёт о следующих маршрутах:

До «Ховрино» — 368, 465, 344, 1195, 1274к, 892к, 345

До «Речного вокзала» — 342, 986к, 532к, 482, 370, 343, 481, 443, 342к, 949

До «Водного стадиона» — 350, 437, 440

В ходе опроса для начала спрашивают, до какого метро опрашиваемый чаще всего доезжает на автобусе и предлагают выбрать маршрут. Спрашивают о финальной точке поездки (к какой станции метро в конечном счете надо приехать). Также предлагается ответить на вопросы о времени поездки на конкретном автобусном маршруте, оценить его, написать, что именно не устраивает в его работе.

Затем переходят к перспективе МЦД и спрашивают: «Стали бы вы пользоваться маршрутами автобусов до новых станций МЦД вместо поездок до станции метро [такой-то] при условии, что время в пути на автобусе уменьшится, а пересадка с МЦД на метро будет бесплатной?»

Есть и конкретное предложение: пустить химкинские маршруты 1274К и 465 не до метро «Ховрино», как сейчас, а до станции Химки, которая в перспективе будет станцией МЦД. Вероятно, подобные изменения могут произойти и с другими маршрутами.