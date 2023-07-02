Судя рассказам пассажиров, автобусы идут по маршруту №1, но дополнительная буква заставляет понервничать. Маршрут №1а в Москве действительно существует, но это трамвай, курсирующий где-то в районе Чертаново.

Лишние буквы у номеров зеленоградских автобусных маршрутов периодически появляются с апреля прошлого года. Но раньше это всегда была буква «З», которая действительно есть у зеленоградских автобусов в общем списке московских маршрутов. Впрочем, для навигации внутри города её не используют, а появление на автобусах и табло объясняли технической ошибкой.

Редакция «Зеленоград.ру» выяснит в «Мосгортрансе», что значит лишняя буква.