Непонятный номер автобусного маршрута — 1а — появился на табло и самих автобусах 02.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Судя рассказам пассажиров, автобусы идут по маршруту №1, но дополнительная буква заставляет понервничать. Маршрут №1а в Москве действительно существует, но это трамвай, курсирующий где-то в районе Чертаново.

Лишние буквы у номеров зеленоградских автобусных маршрутов периодически появляются с апреля прошлого года. Но раньше это всегда была буква «З», которая действительно есть у зеленоградских автобусов в общем списке московских маршрутов. Впрочем, для навигации внутри города её не используют, а появление на автобусах и табло объясняли технической ошибкой.

Редакция «Зеленоград.ру» выяснит в «Мосгортрансе», что значит лишняя буква.

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Метки:
автобусы
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