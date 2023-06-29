C 2024-го учебного года в школах вместо ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) будет новый предмет — «основа безопасности и защита Родины». Учебную программу разработают с помощью представителей Минобороны, готовят новый учебник. За лето должны успеть внести изменения в закон об образовании и в образовательные станданты.

Кроме того, Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном участии школьников в «общественно-полезном труде». В текущей версии закона школьников запрещено привлекать «к труду, не предусмотренному образовательной программой». Если норму изменят, согласие родителей и детей на это будет не нужно. Судя по всему, этот законопроект могут успеть принять уже к началу учебного года.

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