Использовать материалы из истории Зеленограда при проведении занятий «Разговоры о важном» — об этом префектура попросила директоров школ. Обращение к председателю зеленоградского совета директоров школ Анатолию Ващилину зафиксировано в распоряжении, подписанном префектом Анатолием Смирновым.

В префектуре хотят формировать у подрастающего поколения чувство любви и гордости к малой родине, сохранять память и историю, преемственность поколений.

«Разговоры о важном» — внеурочное занятие, введённое с 2022 года во всех российских школах. Он проходит по понедельникам после обязательных линеек с поднятием флага. По сути — это тематический классный час. Например, тема сегодняшних «разговоров» — «День Земли» (это про экологию — вот методички).

Чтобы лучше понять, нужно ли включать историю Зеленограда в «Разговоры о важном», и в каком виде это делать, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов — результаты этого опроса мы обобщим и передадим в префектуру и директорам школ.