Подумать о такой возможности попросили директоров школ в зеленоградской префектуре, чтобы формировать у подрастающего поколения чувство любви и гордости к своей стране и малой родине, сохранять память и историю, преемственность поколений. Мы опросили около 300 родителей зеленоградских школьников и вот список тем, выстроенный по частоте (в скобках — доля опрошенных, выбравшая эту тему):

Создание Зеленограда — 71%

Поселения, на месте которых появился Зеленоград — 64%

Битва за Москву в 1941/42 годах — 57%

Важные предприятия и организации Зеленограда — 54%

Архитектура Зеленограда — 52%

Окрестности Зеленограда — 51%

Важные для города люди — 44%

Микрорайон, где находится школа — 40%

Не важно что именно (главное, чтобы детям было интересно) — 33%

Городские топонимы — 32%

Саму идею поддержало 93% опрошенных. «Зеленоград.ру» отправит эти результаты в префектуру и департамент образования для ознакомления. А после спросим, появятся ли «зеленоградские» темы в рамках «Разговоров о важном».

«Разговоры о важном» — внеурочное занятие, введённое с 2022 года во всех российских школах. Он проходит по понедельникам после обязательных линеек с поднятием флага. По сути — это тематический классный час. Лишь 23% опрошенных ответило однозначно, что содержание этих уроков им нравится, а 15% однозначно сказало, что не нравится. Для 41% отношение зависит от конкретной темы, а 21% признают, что не знают, о чем там говорят. При этом на «Разговоры о важном» ходит постоянно 86% детей, 10% ходит время от времени, и только 4% — никогда.